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Конвертер дат для основных календарей

Конвертер дат для основных календарей

Года, месяцы и дни на кнопках указаны по григорианскому
календарю. Вы также можете вводить значения в форме ниже.
Сегодня
Столетие
Год
Месяц
День
"Обычный", наиболее распространённый в настоящее время календарь. Представляет собой модификацию солнечного Юлианского календаря. Введён папой Григорием XIII 4 октября 1582 года. Накапливаемая ошибка - 1 день за 3300 лет.
Солнечный календарь, использовавшийся в Европе до введения Григорианского. Накапливаемая ошибка - 1 день за 128 лет. Введён Юлием Цезарем в 45 г до н. э.. Год начинается 1 января, длится 365 дней и делится на 12 месяцев. Раз в 4 года добавляется один день (29 февраля в високосном году). Юлианский календарь сейчас принято называть старым стилем.
Используется, в основном, в астрономии для расчёта дат циклических событий. Представляет собой количество дней Юлианского календаря (в виде целой и дробной части), прошедших от начала Юлианской эпохи - полудня понедельника 1 января 4713 г д. н. э.

Модифицированный юлианский день создается путем вычитания 2400000,5 из Юлианского дня (количество дней, истекших после полуночи универсального времени 17 ноября 1858 года). Используется для задания эпохи в таблицах орбит искусственных спутников Земли.
Лунно-солнечный календарь. Наряду с григорианским, официально используется в Израиле. Обычный год состоит из 12 лунных месяцев, в високосный год добавляется дополнительный месяц. "Точка отсчёта" - закат солнца 7 октября 3761 г. до н.э. по юлианскому календарю ("новолуние мироздания"). Гораздо более точно "привязан" к фазам луны (ошибка в 1 день за 13800 лет), чем к солнечному году (ошибка в 1 день за 216 лет).
Лунный календарь. Официально используется в некоторых мусульманских странах. Год состоит из 12 лунных месяцев и содержит около 354 дней. Началом дня считается закат солнца. Отсчёт ведётся от Хиджры - даты переселения пророка Мухаммада и первых мусульман из Мекки в Медину (соответствует 16 июля 622 года по юлианскому календарю).
Астрономический солнечный календарь, официально используется в Иране. Сложная структура високосного года делает его наиболее точным используемым в настоящее время солнечным календарём. Начало отсчёта совпадает с исламским календарём. В разработке календаря принимал участие Омар Хайям.
Аналогичен персидскому календарю.
Аналогичен персидскому календарю. Применяется в Афганистане.
Длинный счёт

Система календарей, основанных на дневных циклах различной длины. Длинный счёт (механизм записи схож с современной IP-адресацией) использовался для больших промежутков времени, Хааб - как гражданский, а Цолькин - как религиозный календарь. Астрономически гражданский год более точен, чем в общепринятом сейчас григорианском календаре.
Один из самых "молодых" религиозных календарей, созданных в середине XIX века.
Единый национальный календарь принят правительством Индии в 1957 году для гражданских целей.
Введён во Франции в ходе Великой французской революции декретом Национального конвента от 5 октября 1793 г, отменён Наполеоном с 1 января 1806 г. Следовал общей тенденции революционеров к переходу на десятичные единицы. Вместо недели использовалась декада из 10 дней.

Франция стала одной из первых стран, принявших григорианский календарь (в декабре 1582), и единственной страной, которая отказалась, а затем снова использовала его.
ISO-8601
Целью стандарта ISO-8601 являлось создание культуронезависимого представления дат, основанного на григорианском календаре. Дополнительно определяют порядковую нумерацию дней и недель в году. Форматы дат ISO-8601 (например, "ГГГГ-ММ-ДД" или "ГГГГ-ДДД") имеют фиксированную длину, упрощающую их сортировку в вычислительных системах.
Система отсчёта времени, принятая в UNIX и других POSIX-совместимых операционных системах. Момент начала отсчёта - полночь (по UTC) с 31 декабря 1969 года на 1 января 1970, время с этого момента называют «эрой UNIX».

Для 32-разрядных ОС максимальной датой в такой записи является 03:14:07 UTC, вторника, 19 января 2038 года. Сбои, которые могут быть вызваны эксплуатацией 32-разрядных приложений и Unix-подобных ОС после этой даты называют проблемой 2038 года.
Система нумерации дней Microsoft Excel. Для PC отсчитывается от полуночи 1 января 1900 г и в версиях до 2007 года cодержит ошибку (60-й день переводится как 29 февраля 1900 г, которого реально не существовало). Впрочем, по заявлениям самой Microsoft, первоначально ошибка была обнаружена в Lotus 1-2-3 и внесена в Excel для "совместимости".

В версии для Mac началом отсчёта принята полночь на 1 января 1904, но нумерация идёт с 0, а не 1.
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