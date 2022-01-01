Конвертер дат для основных календарей

Год Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь День Год Часы Минуты Секунды День недели: "Обычный", наиболее распространённый в настоящее время календарь. Представляет собой модификацию солнечного Юлианского календаря. Введён папой Григорием XIII 4 октября 1582 года. Накапливаемая ошибка - 1 день за 3300 лет.

Год Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь День Год День недели Солнечный календарь, использовавшийся в Европе до введения Григорианского. Накапливаемая ошибка - 1 день за 128 лет. Введён Юлием Цезарем в 45 г до н. э.. Год начинается 1 января, длится 365 дней и делится на 12 месяцев. Раз в 4 года добавляется один день (29 февраля в високосном году). Юлианский календарь сейчас принято называть старым стилем.

Юлианский день Модифицированный день Используется, в основном, в астрономии для расчёта дат циклических событий. Представляет собой количество дней Юлианского календаря (в виде целой и дробной части), прошедших от начала Юлианской эпохи - полудня понедельника 1 января 4713 г д. н. э.



Модифицированный юлианский день создается путем вычитания 2400000,5 из Юлианского дня (количество дней, истекших после полуночи универсального времени 17 ноября 1858 года). Используется для задания эпохи в таблицах орбит искусственных спутников Земли.

Год Месяц Нисан Ияр Сиван Таммуз Ав Элул Тишрей Хешван Кислев Тевет Шват Адар Адар Бет День Год Лунно-солнечный календарь. Наряду с григорианским, официально используется в Израиле. Обычный год состоит из 12 лунных месяцев, в високосный год добавляется дополнительный месяц. "Точка отсчёта" - закат солнца 7 октября 3761 г. до н.э. по юлианскому календарю ("новолуние мироздания"). Гораздо более точно "привязан" к фазам луны (ошибка в 1 день за 13800 лет), чем к солнечному году (ошибка в 1 день за 216 лет).

Год Месяц Мухаррам Сафар Рабии`у ль-Авваль Рабии`у с-Саании Джумаада ль-Ууля Джумаада с-Саании Раджаб Шаабан Рамадан Шавваль Зуль-Ка`да Зуль-Хиджжа День Год День недели Лунный календарь. Официально используется в некоторых мусульманских странах. Год состоит из 12 лунных месяцев и содержит около 354 дней. Началом дня считается закат солнца. Отсчёт ведётся от Хиджры - даты переселения пророка Мухаммада и первых мусульман из Мекки в Медину (соответствует 16 июля 622 года по юлианскому календарю).

Год Месяц Фарвардин Ордибехешт Хордад Тир Мордад Шахривар Мехр Абан Азар Дей Бахман Эсфанд День Год День недели Астрономический солнечный календарь, официально используется в Иране. Сложная структура високосного года делает его наиболее точным используемым в настоящее время солнечным календарём. Начало отсчёта совпадает с исламским календарём. В разработке календаря принимал участие Омар Хайям.

Год Месяц Xakelewe Golan Jozerdan Poshper Gelawej Xermanan Rezber Gelarezan Sermawez Befranbar Rebendan Resheme День Год День недели Аналогичен персидскому календарю.

Год Месяц Hamal Sawr Jawza Saratan Asad Sunbula Mizan 'Aqrab Qaws Jaddi Dalwa Hout День Год День недели Аналогичен персидскому календарю. Применяется в Афганистане.

Длинный счёт Бактун Катун Тун Уинал Кин

Хааб Цолькин Система календарей, основанных на дневных циклах различной длины. Длинный счёт (механизм записи схож с современной IP-адресацией) использовался для больших промежутков времени, Хааб - как гражданский, а Цолькин - как религиозный календарь. Астрономически гражданский год более точен, чем в общепринятом сейчас григорианском календаре.

Кулл-и Шай' Вахид Год Алиф Ба' Аб Даль Баб Вав Абад Джад Баха' Хубб Баххадж Джаваб Ахад Ваххаб Видад Бади' Бахи Абха Вахид Месяц Баха Джалал Джамал `Азамат Нур Рахмат Калимат Камал Асма' `Иззат Машиййат `Ильм Кудрат Каул Маса'иль Шараф Султан Мульк Аййам-и Ха' Ала' День Баха Джалал Джамал `Азамат Нур Рахмат Калимат Камал Асма' `Иззат Машиййат `Ильм Кудрат Каул Маса'иль Шараф Султан Мульк Ала' День недели Год Один из самых "молодых" религиозных календарей, созданных в середине XIX века.

Год Месяц Чайтра Ваисакха Джанштха Асадха Сравана Бхадра Азвина Картика Аграхайана Пауза Магха Пхалгуна День День недели Год Единый национальный календарь принят правительством Индии в 1957 году для гражданских целей.

Год Республики Месяц Вандемьер Брюмер Фример Нивоз Плювиоз Вантоз Жерминаль Флореаль Прериаль Мессидор Термидор Фрюктидор (Санкюлотиды) Декада I II III День декады Примиди Дуоди Триди Картиди Кинтиди Секстиди Септиди Октиди Нониди Декади ------------ День Доблести День Таланта День Труда День Мнений День Наград День Революции Введён во Франции в ходе Великой французской революции декретом Национального конвента от 5 октября 1793 г, отменён Наполеоном с 1 января 1806 г. Следовал общей тенденции революционеров к переходу на десятичные единицы. Вместо недели использовалась декада из 10 дней.



Франция стала одной из первых стран, принявших григорианский календарь (в декабре 1582), и единственной страной, которая отказалась, а затем снова использовала его.

День недели года ISO-8601 День года Целью стандарта ISO-8601 являлось создание культуронезависимого представления дат, основанного на григорианском календаре. Дополнительно определяют порядковую нумерацию дней и недель в году. Форматы дат ISO-8601 (например, "ГГГГ-ММ-ДД" или "ГГГГ-ДДД") имеют фиксированную длину, упрощающую их сортировку в вычислительных системах.

Значение Unix time() Система отсчёта времени, принятая в UNIX и других POSIX-совместимых операционных системах. Момент начала отсчёта - полночь (по UTC) с 31 декабря 1969 года на 1 января 1970, время с этого момента называют «эрой UNIX».



Для 32-разрядных ОС максимальной датой в такой записи является 03:14:07 UTC, вторника, 19 января 2038 года. Сбои, которые могут быть вызваны эксплуатацией 32-разрядных приложений и Unix-подобных ОС после этой даты называют проблемой 2038 года.